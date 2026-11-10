Shamli News: जिलेभर में धूमधाम से मनाया दीपों का त्योहार

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रविवार को लोगों ने मकानों और दुकानों के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई और शुभ दिवाली की पट्टिकाएं लगाईं। शाम को घरों में फल, फूल, मिठाई और कमल गट्टे से मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, श्रीराम और हनुमान जी का पूजन किया। व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी-गणेश का पूजन कर कारोबार में उन्नति की कामना की। इसके बाद लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाए। बच्चों और युवाओं ने आतिशबाजी कर त्योहार का आनंद लिया। दिवाली पर फूलों की मांग बढ़ने से उनके दाम भी बढ़ गए। गेंदे और गुलाब के फूल आम दिनों के मुकाबले महंगे बिके। वहीं कमल के फूल की कली 150 रुपये तक में बिकी। मंदिरों में भी विशेष सजावट की गई और श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दीप प्रज्ज्वलित किए।ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखा उत्साहकैराना, जलालाबाद, थानाभवन और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों में पूजा-अर्चना कर दीप जलाए और आतिशबाजी की। जलालाबाद में लोगों ने देवस्थानों पर पहुंचकर दीप प्रज्ज्वलित किए। कैराना में भी व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों पर लक्ष्मी-गणेश का पूजन किया। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया। वहीं, पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने थानाभवन नगर के बाजारों में भ्रमण कर व्यापारियों और नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने सभी को दिवाली की शुभकामना दी।