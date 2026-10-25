Shamli News: छात्राओं ने थाने पहुंचकर जाना पुलिस के काम करने का तरीका
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 25 Oct 2026 01:23 AM IST
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शामली। अमर उजाला के दोस्त पुलिस कार्यक्रम के तहत शनिवार को सेंट आरसी स्कूल की छात्राओं ने महिला थाने का भ्रमण किया। थाना प्रभारी मोनिका चौहान ने छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस शिकायतों पर किस तरह कार्रवाई करती है और महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाती है।
थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर छात्राएं घबराएं नहीं। गलत व्यवहार, छेड़छाड़ या अन्य समस्या होने पर चुप रहने के बजाय अपने अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को जानकारी दें। उन्होंने छात्राओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए बताया कि आपात स्थिति में 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित शिकायतों के लिए 1090 हेल्पलाइन की मदद ली जा सकती है, जबकि साइबर ठगी होने पर 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
उन्होंने छात्राओं को मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की सलाह भी दी। कहा कि अनजान लोगों के साथ निजी जानकारी साझा न करें। सोशल मीडिया पर किसी तरह की परेशानी होने पर जिम्मेदार व्यक्ति को बताएं और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लें। वहीं स्कूल की छात्रा वर्णिका, प्रज्ञा, सृष्टि, सोनाक्षी, वेदिका, राधिका, अदिति, श्रेया आदि ने थाना प्रभारी से प्रश्न पूछते हुए उनके उत्तर जाने। इसके बाद सभी छात्राओं को महिला थाने के कंप्यूटर रूम, मालखाना, महिला हेल्पलाइन, हवालात दिखाते हुए उसकी जानकारी दी। इस दौरान सुनीता, अमरेश, मीना, अनीता, शैलेंद्र कुमार, वैभव गर्ग मौजूद रहे।
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थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर छात्राएं घबराएं नहीं। गलत व्यवहार, छेड़छाड़ या अन्य समस्या होने पर चुप रहने के बजाय अपने अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को जानकारी दें। उन्होंने छात्राओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए बताया कि आपात स्थिति में 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित शिकायतों के लिए 1090 हेल्पलाइन की मदद ली जा सकती है, जबकि साइबर ठगी होने पर 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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उन्होंने छात्राओं को मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की सलाह भी दी। कहा कि अनजान लोगों के साथ निजी जानकारी साझा न करें। सोशल मीडिया पर किसी तरह की परेशानी होने पर जिम्मेदार व्यक्ति को बताएं और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लें। वहीं स्कूल की छात्रा वर्णिका, प्रज्ञा, सृष्टि, सोनाक्षी, वेदिका, राधिका, अदिति, श्रेया आदि ने थाना प्रभारी से प्रश्न पूछते हुए उनके उत्तर जाने। इसके बाद सभी छात्राओं को महिला थाने के कंप्यूटर रूम, मालखाना, महिला हेल्पलाइन, हवालात दिखाते हुए उसकी जानकारी दी। इस दौरान सुनीता, अमरेश, मीना, अनीता, शैलेंद्र कुमार, वैभव गर्ग मौजूद रहे।
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