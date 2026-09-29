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Shamli News: जिले के 15 रजबहों और माइनरों की पटरियों का 3.38 करोड़ से होगा निर्माण

Tue, 29 Sep 2026 12:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 29 Sep 2026 12:53 AM IST
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The banks of 15 distributaries and minors in the district will be constructed at a cost of 3.38 crore.
डांगरोल गांव की पूर्वी यमुना नहर पटरी। संवाद
शामली। जिले में 15 रजबहों और माइनरों की पटरियों का 3 करोड़ 38 लाख 70 हजार रुपये की लागत से नवीनीकरण किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आम नागरिकों को रजबहों और माइनरों की पटरियों से आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस साल के अंत तक पटरियां छोटे और हल्के वाहनों के चलने लायक बनाए जाने की योजना है।
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उत्तर प्रदेश सिंचाई, यमुना एवं जल संसाधन विभाग, ओखला दिल्ली की ओर से इन कार्यों के लिए 3 करोड़ 38 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। पूर्वी यमुना नहर खंड शामली की ओर से 15 कार्यों के ऑनलाइन टेंडर छोड़े गए हैं। टेंडर स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
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इनमें दो हिस्सों में कैराना रजबहा की पटरी, रजबहा बधेव का नवीनीकरण, माइनर मालेड़ी दायीं पटरी की सड़क का नवीनीकरण, रजबहा यारपुर की पटरी की सड़क का नवीनीकरण, गोहरनी रजबहा की पटरी का नवीनीकरण, रजबहा माल्हीपुर और माइनर का नवीनीकरण, रजबहा खंदरावली की दो हिस्सों में सड़क का नवीनीकरण, माइनर फतेहपुर, माइनर छपरौली और रजबहा कांधला की दो हिस्सों में पटरी की सड़क का निर्माण शामिल है।
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पूर्वी यमुना नहर खंड के सहायक अभियंता मोहित कुमार ने बताया कि रजबहों और माइनरों की पटरियों के निर्माण के लिए जिले के जनप्रतिनिधियों के 10 प्रस्तावों को शामिल किया गया है। टेंडर प्रक्रिया और अनुबंध के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। सभी कार्य 31 मार्च 2027 तक पूरे किए जाने हैं।
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