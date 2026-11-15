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शामली: कांधला में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जला; आसपास की दुकानें भी चपेट में आईं

Sun, 15 Nov 2026 10:35 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 15 Nov 2026 10:35 AM IST
सार

बुढ़ाना मोड़ पर साजिद की स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझाई। साजिद का कहना है कि उसका लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। 

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Shamli: Massive fire breaks out at a spare parts shop in Kandhla; goods worth lakhs destroyed
दुकान में लगी आग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कांधला कस्बे के बुढ़ाना मोड़ स्थित साजिद स्पेयर पार्ट्स की दुकान में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

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दुकान संचालक साजिद सिद्दीकी ने बताया कि आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जल गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल बना रहा। सीओ हेमंत कुमार ने बताया कि कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। का कहना है कि आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। 

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