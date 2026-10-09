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राज्य कर विभाग ने मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत हरियाणवी गायक अंकित बालियान की पत्नी सीमा को 10 लाख रुपये की बीमा सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत धनराशि सीधे सीमा के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

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एसपी एनपी सिंह ने बताया कि गांव बंतीखेड़ा निवासी अंकित बालियान राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी थे। उनका जीएसटी पंजीकरण भी था। 26 अगस्त को उनकी हत्या की गई थी। इसके बाद उनके विधिक वारिस की ओर से मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दावा प्रस्तुत किया गया था।

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राज्य कर विभाग के सहारनपुर जोन के अपर आयुक्त की संस्तुति के साथ पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और विधिक वारिस से संबंधित दस्तावेज की जांच की गई। जांच में योजना के प्रावधानों के तहत पात्र मिलने पर राज्य कर विभाग ने 10 लाख रुपये की बीमा राशि को स्वीकृत किया है। स्वीकृत धनराशि डीबीटी/आरटीजीएस के माध्यम से अंकित की पत्नी सीमा के बैंक खाते में भेजी जाएगी।



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अंकित बालियान को श्रद्धांजलि देकर की इंकार की मांग, ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च

अंकित बालियान हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर शुक्रवार शाम ग्रामीणों और परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला। हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर निकले ग्रामीणों ने अंकित को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने की मांग उठाई। इस दौरान माहौल गमगीन रहा और लोगों ने एकजुट होकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का संदेश दिया।



शाम करीब साढ़े छह बजे कैंडल मार्च अंकित बालियान के आवास से शुरू हुआ। यहां से मार्च बंतीखेड़ा सचिवालय तक पहुंचा। कैंडल मार्च में शामिल परिजनों और ग्रामीणों ने अंकित को याद करते हुए न्याय की मांग दोहराई। ग्रामीण अतेंद्र चौधरी, गुड्डू चौधरी, योगेंद्र सिंह, अंकुर, राव शाकिर, गुलाब चौधरी ने कहा कि जब तक परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, तब तक इंसाफ की मांग जारी रहेगी।



पत्नी सीमा का छलका दर्द, आखिर क्यों नहीं पकड़े जा रहे वांछित आरोपी

इस दौरान अंकित बालियान की पत्नी सीमा का दर्द छलक उठा। सीमा ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 26 अगस्त को शूटरों ने उनके पति की हत्या कर दी। आखिर बड़ा नाम बनाना कोई अपराध है क्या? इतनी बड़ी वारदात के बाद भी मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं।

उन्होंने अंकित बालियान की कामयाबी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार की अन्य मांगों को पुलिस प्रशासन पूरी करे, ताकि परिवार को न्याय मिल सके।