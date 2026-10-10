मिशन-2027 की बिसात : तीन सीटों पर भाजपा में घमासान, जमीन टटोल रहा आलाकमान

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मेरठ और सहारनपुर बैठकों के बाद बढ़ी हलचल21 सितंबर को मेरठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बैठक के बाद 22 सितंबर को सहारनपुर में भी नितिन नवीन ने समीक्षा की। इसमें बूथ, शक्ति केंद्र व जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड खंगाले गए। अब बूथ समितियों के सत्यापन और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है।कैडर तालमेल व जमीनी पकड़ ही बनेगी कसौटीसिर्फ राजनीतिक रसूख काफी नहीं होगा। कार्यकर्ताओं से तालमेल व सामाजिक समीकरण चयन का मुख्य आधार होंगे। युवाओं व नए चेहरों की चर्चा से पुराने दावेदारों की धड़कनें तेज हैं।तीनों सीटों पर चर्चा में ये नामशामली : पूर्व जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल, पालिका चेयरमैन अरविंद संगल, हरबीर मलिक।थानाभवन : पूर्व मंत्री सुरेश राणा व संजय शर्मा।कैराना : अनिल चौहान, पूर्व जिपं अध्यक्ष मनीष चौहान, मृगांका सिंह।गठबंधन का पेंच : भाजपा-रालोद गठबंधन में सीट शेयरिंग से भी गणित बदलेगा। जिलाध्यक्ष रामजी लाल कश्यप के अनुसार पार्टी एकजुट होकर तैयारी में जुटी है।2022 का चुनावी रिपोर्ट कार्डशामली: रालोद के प्रसन्न चौधरी (1,03,070 वोट) ने भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल (95,963) को 7,107 वोटों से हराया। बसपा के बिजेंद्र को 8,183 वोट मिले।थानाभवन : रालोद के अशरफ अली (1,03,751 वोट) ने भाजपा के सुरेश राणा (92,945) को 10,806 वोटों से हराया। बसपा के जहीर को 11,039 वोट मिले।कैराना: सपा के नाहिद हसन (1,31,035 वोट) ने भाजपा की मृगांका सिंह (1,05,148) को 25,887 वोटों से हराया। बसपा के राजेंद्र को 2,077 वोट मिले।फैक्ट फाइल (मतदाताओं का गणित)जिले में कुल मतदाता: 8,69,007 | पुरुष : 4,78,479 | महिला : 3,90,478 | थर्ड जेंडर : 50