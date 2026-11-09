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Shamli News: दिवाली पर रोडवेज बसों में उमड़ी भीड़, निगम को हुई साढ़े छह लाख की आय

Mon, 09 Nov 2026 11:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 09 Nov 2026 11:53 PM IST
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Rush for road transport buses during Diwali; corporation earns 6.5 lakh rupees in revenue
शामली। दिवाली पर हर मार्ग पर यूपी रोडवेज की बसें फुल रही। शामली रोडवेज डिपो को एक दिन में करीब साढ़े छह लाख रुपये की आय हुई। उधर, ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ रही। भैया दूज के मद्देनजर मंगलवार से बृहस्पतिवार तक बसों में यात्रियों की भीड़ रहेगी। इसके लिए निगम ने 41 बसों के फेरे बढ़ाए हैं।
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दिवाली रविवार को मनाई गई। रविवार को यात्रियों की संख्या अधिक होने से निगम की आय में भी बढ़ोतरी हुई। सोमवार को बसों में सामान्य से अधिक यात्री नजर आए। हालांकि अमावस्या तिथि को लेकर बनी असमंजस की स्थिति में भैया दूज की भीड़ का असर सोमवार को दिखाई नहीं दिया।
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शामली रोडवेज बस अड्डे के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दिवाली पर रविवार को निगम को करीब साढ़े छह लाख रुपये की आय हुई। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए निगम की 41 बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। बताया कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को भैया दूज के चलते बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
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