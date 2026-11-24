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सोमवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह दोनों तापमानों में एक-एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। हवा की गति और तापमान का भी वायु प्रदूषण के स्तर पर असर पड़ता है। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी।डॉ. श्वेता सिंह के अनुसार, नवंबर के अंतिम दिनों में तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ रहा है। हवा की गति कम होने पर प्रदूषक कण वातावरण में जमा हो जाते हैं। इसके विपरीत, हवा चलने से इन कणों के फैलाव में मदद मिलती है। मौसम में बदलाव के चलते सुबह और शाम धुंध रहने की संभावना भी बनी रहती है।