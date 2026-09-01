Shamli News: पिस्टल, बदमाशी के गाने... सोशल मीडिया पर रौब गालिब करते हैं सत्यम-आर्यन
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 01 Sep 2026 12:42 AM IST
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शामली। अंकित हत्याकांड की जांच में पुलिस द्वारा चिह्नित किए गए करनाल निवासी शार्प शूटर सत्यम और आर्यन सोशल मीडिया पर अपनी बदमाशी का रौब गालिब करते हैं। दोनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पिस्टल, लग्जरी गाड़ियों और बदमाशी वाले गानों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट किए गए हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या से पहले 14 अप्रैल को सत्यम ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी। इसमें वह कार में बैठकर फोन पर बात करता नजर आ रहा है। वीडियो में उसने बॉलीवुड फिल्म का बदमाशी वाला गाना लगा रखा था।
आर्यन ने 15 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। इसमें वह पिस्टल लगाए हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा आर्यन की ओर से गोगी ग्रुप लिखी कार का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया।
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पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या से पहले 14 अप्रैल को सत्यम ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी। इसमें वह कार में बैठकर फोन पर बात करता नजर आ रहा है। वीडियो में उसने बॉलीवुड फिल्म का बदमाशी वाला गाना लगा रखा था।
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आर्यन ने 15 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। इसमें वह पिस्टल लगाए हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा आर्यन की ओर से गोगी ग्रुप लिखी कार का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया।
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