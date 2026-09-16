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Shamli News: मुठभेड़ में मारे गए दो शार्प शूटरों की मजिस्ट्रियल जांच शुरू

Wed, 16 Sep 2026 01:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 16 Sep 2026 01:09 AM IST
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Magisterial inquiry begins into two sharpshooters killed in encounter
शामली। 31 अगस्त को थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और अंकित हत्याकांड के आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुमित और मोहित की मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच एसडीएम सदर करेंगे।
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26 अगस्त को शहर के नाला पटरी के पास हरियाणवी गायक अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 31 अगस्त को सोनीपत के शार्प शूटर और एक-एक लाख रुपये के इनामी मोहित और सुमित को मुठभेड़ में मार गिराया था।
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डीएम आलोक यादव ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में किसी व्यक्ति के पास कोई जानकारी हो तो वह 14 अक्तूबर तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर), शामली में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकता है।
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इनामी शूटरों की तलाश में करनाल और दिल्ली में दबिश : हत्याकांड में वांछित एक-एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम कादियान और आर्यन संधु की तलाश में पुलिस ने करनाल और दिल्ली समेत कई स्थानों पर दबिश दी। एसओजी और सर्विलांस समेत पांच टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।
एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। संवाद
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