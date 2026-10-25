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Shamli News: आउटसोर्स भर्ती में रिश्वत के आरोप में जेई निलंबित, जांच में मिलीं गंभीर अनियमितताएं

Sun, 25 Oct 2026 01:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 25 Oct 2026 01:13 AM IST
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JE suspended over bribery allegations in outsourced recruitment
इंपैक्ट...अमर उजाला में प्रकाशित खबर
शामली। ऊर्जा निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने अवर अभियंता मनोज कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण में अनियमितता करने, रिश्वत मांगने और विभागीय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। प्रकरण की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
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अमर उजाला ने आठ अक्तूबर को ऊर्जा निगम में आउटसोर्स कर्मचारी रखने के नाम पर चल रहा रिश्वत का खेल, जांच बैठी शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें आउटसोर्स कर्मचारी की नौकरी लगवाने के नाम पर 40 हजार रुपये मांगने के आरोप और कथित ऑडियो का मामला उजागर किया गया। इसके बाद विभागीय स्तर पर जांच शुरू हुई।
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मुख्य अभियंता की ओर से जारी आदेश के अनुसार अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल शामली की ओर से 16 अक्तूबर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण में अनियमितता, रिश्वत मांगने तथा विभागीय नियमों का उल्लंघन किए जाने से संबंधित तथ्य सामने आए। जांच में एक लाख 14 हजार 500 रुपये के लेनदेन से जुड़ा मामला भी सामने आया। आउटसोर्स कर्मचारियों की एजेंसी के अभिलेखों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी गंभीर विसंगतियां पाई गईं।
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इन तथ्यों के आधार पर दथेड़ा के जेई मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें विद्युत वितरण खंड-द्वितीय, शामली से संबद्ध किया गया है। मामले में विभागीय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


मुख्य अभियंता विनोद कुमार का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अवर अभियंता मनोज कुमार को निलंबित किया गया है। लापरवाही, वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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