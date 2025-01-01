Shamli News: सपा नेताओं के बयानों के विरोध में हिंदू रक्षा दल ने किया प्रदर्शन

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इसके बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद ज्ञापन सौँपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि सपा विधायक नाहिद हसन ने सहारनपुर जिले के गंगोह में कथित रूप से किसी को घर का घेराव नहीं करने देने संबंधी बयान दिया। यह बयान एक वर्ग के लोगों के ऊपर दिया गया। वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उत्तराखंड के लोगों को कथित रूप से घुसपैठिया कहने का आरोप लगाया। संगठन के पदाधिकारियों ने थानाभवन के शिवकुमार चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और कानून का उल्लंघन पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। सीओ जितेंद्र यादव ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर दोनों मामलों की जांच कराने की मांग की है।विधायक के आवास की सुरक्षा बढ़ाईहिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी समेत संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। एहतियातन विधायक नाहिद हसन और उनकी बहन सांसद इकरा हसन के आवास के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया।विधायक नाहिद हसन ने स्पष्ट किया कि गंगोह थाने में अरबीन के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे आदमी की हत्या हुई है। इस मामले में इतने अधिक लोग आ जाएंगे कि घर के बजाय घेर बन जाएगा। उनका कहना है कि उनकी बात को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है।