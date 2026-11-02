Shamli News: पूर्वी यमुना नहर के आठ और रजबहों के तीन गेटों का होगा नवीनीकरण

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सिंचाई विभाग के जेई राजीव गुप्ता, एसडीओ सुनील कुमार और मनोज गौतम ने बताया कि नहर में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए कई वर्ष पहले लोहे के आठ गेट लगाए गए थे। इनमें तीन गेट इतने जर्जर हो चुके थे कि खुल भी नहीं पा रहे थे। इसके चलते पानी के नियंत्रण में दिक्कत होती थी।जेई राजीव गुप्ता ने बताया कि नहर से जुड़े कई रजवाहों में पानी का बहाव नियंत्रित नहीं होने के कारण वे ओवरफ्लो होकर टूट जाते थे। इससे किसानों के खेतों में पानी भर जाता था और फसलों को नुकसान होने की आशंका बनी रहती थी। किसानों की इस समस्या को देखते हुए गेटों का नवीनीकरण कराया जा रहा है।