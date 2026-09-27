अपने शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचाएं : नरेश मुनि

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फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीशामली। श्री श्वेतांबर जैन स्थानक मिल रोड पर आयोजित चातुर्मास के दौरान संघ संचालक नरेश मुनि महाराज ने क्षमावाणी और प्रसन्नता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से अपनी गलतियों के लिए एक-दूसरे से क्षमा मांगने और जीवन में प्रसन्न रहने का आह्वान किया।रविवार को प्रवचन करते हुए नरेश मुनि ने कहा कि दशलक्षण पर्व के बाद क्षमावाणी पर्व आता है। जीवन में जाने-अनजाने हुई गलतियों के लिए सभी से क्षमा मांगनी चाहिए। व्यक्ति को हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने शब्दों का सोच-समझकर इस्तेमाल करें और ऐसे शब्द न बोलें, जिससे किसी को ठेस पहुंचे।उन्होंने कहा कि संतुष्ट व्यक्ति के जीवन में ही वास्तविक प्रसन्नता होती है। किसी भी कार्य को स्वार्थ की भावना से नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, माता-पिता की सेवा, बीमारों की मदद और गरीबों की सेवा करने से मन को सच्ची प्रसन्नता मिलती है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को अच्छे संस्कार देने की अपील की, ताकि वे गलत संगत से दूर रहें।प्रवचन के दौरान शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के घनश्याम दास गर्ग, अंकित गोयल, श्रीराम लखन सेवा समिति के पदाधिकारी तथा सकल जैन समाज के अध्यक्ष आलोक जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाराज का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने, जरूरतमंदों की सेवा करने और जीवन में प्रसन्न रहने का संकल्प लिया।इस अवसर पर अध्यक्ष नानक चंद जैन, सचिव अभिषेक जैन, उपाध्यक्ष राजीव जैन, कोषाध्यक्ष नितिन जैन, जय कुमार जैन, विनोद जैन, अशोक जैन, आदीश जैन, विपुल जैन, चंचल जैन, नवनीत जैन रहे।