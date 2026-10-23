Shamli News: सिटी में आज

विज्ञापन



थानाभवन में महाराजा अग्रसेन शोभायात्रा का आयोजन दोपहर एक बजे से।



प्रवचन

शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।





क्रिकेट प्रतियोगिता

गांव सिंभालका रोड स्थित होली चाइल्ड एकेडमी में क्रिकेट लीग में लांसर्स और माधव मेगरिक्स की टीम के बीच मैच 10 बजे से।



निबंध प्रतियोगिता

प्राथमिक विद्यालय बनत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

शोभायात्रा