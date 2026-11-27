Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 27 Nov 2026 01:36 AM IST
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क्रिकेट प्रतियोगिता
शामली क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम
शहर के हनुमान रोड पर बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 11 बजे से।
खेल प्रतियोगिता
गढ़ीपुख्ता के सर्व हितकारी इंटर कॉलेज में खेल प्रतियोगिता का समापन दोपहर 11 बजे से।
धरना-प्रदर्शन
शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना मूल्य के ब्याज की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन दोपहर दो बजे से ।
विज्ञापन
शामली क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम
शहर के हनुमान रोड पर बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 11 बजे से।
खेल प्रतियोगिता
गढ़ीपुख्ता के सर्व हितकारी इंटर कॉलेज में खेल प्रतियोगिता का समापन दोपहर 11 बजे से।
धरना-प्रदर्शन
शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना मूल्य के ब्याज की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन दोपहर दो बजे से ।