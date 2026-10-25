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Shamli News: आज का तापमान

Sun, 25 Oct 2026 01:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 25 Oct 2026 01:13 AM IST
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city ma aaj
प्रवचन
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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।

ट्रायल
गांव सिंभालका स्थित क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट ट्रायल का आयोजन सुबह 10 बजे से।
परीक्षा
जनपद के 22 परीक्षा केंद्रों पर पीईटी की परीक्षा सुबह 10 बजे से।
आरोग्य मेला
जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कबड्डी मैच
कस्बा जलालाबाद में आयोजित दुर्गा मंदिर मेले में कबड्डी प्रतियोगिता का समापन दोपहर दो बजे से।
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