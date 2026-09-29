Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 29 Sep 2026 12:56 AM IST
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प्रवचन
शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।
निबंध प्रतियोगिता
प्राथमिक विद्यालय नंबर दो मखमूलपुर में पर्यावरण संरक्षण पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे।
राम कथा
शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का सातवां दिन दोपहर दो बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 23वां दिन दोपहर 2 बजे से।
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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।
निबंध प्रतियोगिता
प्राथमिक विद्यालय नंबर दो मखमूलपुर में पर्यावरण संरक्षण पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे।
राम कथा
शहर के जेजे फार्म में विजय कौशल महाराज द्वारा श्रीराम कथा का सातवां दिन दोपहर दो बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 23वां दिन दोपहर 2 बजे से।