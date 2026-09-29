Shamli News: जिले के सीएचओ लखनऊ धरने पर गए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रहे बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 29 Sep 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
शामली। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर सीएचओ संघ के आह्वान पर जिले के सभी सीएचओ लखनऊ में शुरू हुए अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुए। इसके चलते आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद रहे जिससे मरीजों को नजदीक के दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर इलाज कराना पड़ा।
सीएचओ संघ शामली की जिलाध्यक्ष निरकुंज ने बताया कि सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में संघ की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। धरने पर प्रदेश के सभी जिलों के सीएचओ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पृथक सीएचओ कैडर का गठन कर नियमितीकरण करने, राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता की सुविधा देने, कैशलेस स्वास्थ्य उपचार की सुविधा, एक करोड़ रुपये का बीमा कवर और 60 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने आदि मांगों को लेकर धरना शुरू किया गया है।
सोमवार को लखनऊ धरने पर शामली के सीएचओ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि संघ की तरफ से सीएमओ को ज्ञापन देकर धरने में शामिल होने के बारे में पूर्व में अवगत कराया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीएचओ संघ शामली की जिलाध्यक्ष निरकुंज ने बताया कि सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में संघ की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। धरने पर प्रदेश के सभी जिलों के सीएचओ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पृथक सीएचओ कैडर का गठन कर नियमितीकरण करने, राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता की सुविधा देने, कैशलेस स्वास्थ्य उपचार की सुविधा, एक करोड़ रुपये का बीमा कवर और 60 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने आदि मांगों को लेकर धरना शुरू किया गया है।
विज्ञापन
सोमवार को लखनऊ धरने पर शामली के सीएचओ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि संघ की तरफ से सीएमओ को ज्ञापन देकर धरने में शामिल होने के बारे में पूर्व में अवगत कराया गया था।
विज्ञापन