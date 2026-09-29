फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Arrears of 81.37 crore for sugarcane payments pending against Thanabhawan Sugar Mill; DM expresses displeasure.

Shamli News: थानाभवन चीनी मिल पर 81.37 करोड़ गन्ना भुगतान बाकी, डीएम ने जताई नाराजगी

Tue, 29 Sep 2026 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 29 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Arrears of 81.37 crore for sugarcane payments pending against Thanabhawan Sugar Mill; DM expresses displeasure.
शामली। जिलाधिकारी आलोक यादव ने सोमवार को कलक्ट्रेट में जिले की तीनों चीनी मिलों शामली, ऊन और थानाभवन के पेराई सत्र 2025-26 के गन्ना मूल्य भुगतान, आगामी पेराई सत्र 2026-27 की तैयारियों और चीनी मिलों में बचे चीनी स्टॉक की समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि थानाभवन चीनी मिल पर 81.37 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान अभी बकाया है।
विज्ञापन

वहीं शामली चीनी मिल ने 323.19 करोड़ रुपये और ऊन चीनी मिल ने 267.03 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है। भुगतान की स्थिति पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए थानाभवन चीनी मिल के प्रतिनिधियों को पेराई सत्र 2025-26 के अवशेष गन्ना मूल्य का तत्काल शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुगतान में लापरवाही बरती गई तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला गन्ना अधिकारी आरएस कुशवाहा, चीनी मिल ऊन के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. कुलदीप पिलानिया, थानाभवन चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना लेखपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन


15 अक्तूबर तक शुरू करनी होगी पेराई
आगामी पेराई सत्र 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा में बताया गया कि थानाभवन चीनी मिल में 72.25 प्रतिशत, शामली में 74.25 प्रतिशत और ऊन चीनी मिल में 63 प्रतिशत रिपेयर एवं मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है। डीएम ने तीनों मिलों को शासन के निर्देशों के अनुसार हर हाल में 15 अक्तूबर 2026 तक पेराई सत्र शुरू करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed