अंकित बालियान हत्याकांड: मुठभेड़ में ढेर मोहित था मज़दूर परिवार से, वाईफाई कंपनी में काम करता था सुमित

घटना के बाद सुमित के घर दोनों ने बदले थे कपड़े

धर्मपाल ने बताया कि मोहित अक्सर सुमित के घर आता-जाता था। परिवार के लोग सुमित को मोहित से दूरी बनाने के लिए लगातार समझाते थे, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। धर्मपाल के अनुसार, जिस दिन घटना हुई, उस दिन भी मोहित सुमित के घर पहुंचा था। सुमित ने घर पर कपड़े बदले और इसके बाद मोहित के साथ घर से निकल गया। इसके बाद परिजनों को दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में पुलिस मुठभेड़ में दोनों के मारे जाने की सूचना परिवार को मिली।