Shamli News: छह माह से बिल जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, दिवाली के बाद कटेंगे कनेक्शन

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शुक्रवार से विभाग ने बकायेदारों से संपर्क कर वसूली अभियान शुरू कर दिया है। बैठक में छह माह या उससे अधिक समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। कनेक्शन कटने के बाद बिना बकाया जमा किए दोबारा बिजली जोड़ने पर विधिक कार्रवाई और जुर्माने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विभाग की ओर से चौसाना बिजलीघर के अंतर्गत चौसाना, जिजौला, भड़ी, खेड़की और लक्ष्मीपुरा समेत पांच गांवों को शामिल किया गया है। वहीं टोडा बिजलीघर के अंतर्गत टोडा और बल्ला माजरा तथा खोड़समा बिजलीघर के अंतर्गत खोड़साम और सकोती गांव के बकायेदारों की सूची तैयार की गई है। संबंधित गांवों के लाइनमैन और नोडल अधिकारियों को टीम लीडर बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिवाली के बाद बकायेदारों के खिलाफ कनेक्शन काटने का अभियान चलाया जाएगा।अवर अभियंता आजम अकबर ने बताया कि त्योहारों की वजह से अभी बकाया जमा करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं काटे गए हैं। दिवाली के बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।