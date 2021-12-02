Shamli News: सत्यम और आर्यन पर जल्द घोषित हो सकता है दो लाख का इनाम

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वीसी से होगी पंपू की पेशी

शामली। एएसपी सुमित ने बताया कि आगामी 10 सितंबर को कोर्ट ने अंकित हत्याकांड के आरोपी पंपू की पेशी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से कराने के आदेश दिए हैं।

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शामली। अंकित हत्याकांड में वांछित एक-एक लाख रुपये के इनामी वांछित शार्प शूटर सत्यम और आर्यन पर जल्द ही दो-दो लाख रुपये का इनाम घोषित हो सकता है। इनाम बढ़ाने के लिए एडीजी की ओर से डीजीपी को पत्र भेजा गया है। अंकित की हत्या के बाद शामली पुलिस की संस्तुति पर दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।