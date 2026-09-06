Shamli News: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर निकाली भव्य शोभा यात्रा

शोभायात्रा का शुभारंभ रालोद के सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा शहर के बुढ़ाना रोड से शुरू होकर रोडवेज बसअड्डा, अजंता चौक, विजय चौक, फव्वारा चौक, वीवी इंटर कॉलेज रोड, वर्मा मार्केट, अग्रसैन पार्क शिव चौक रेलवे रोड, तालाब रोड, मिल रोड, शहर कोतवाली रोड होते हुए अस्पताल रोड, शामली के प्रमुख बाजारों से होती हुई बुढ़ाना रोड पर श्री बलभद्र मंदिर पर समाप्त हुई। शोभायात्रा में भगवान श्री कृष्ण समेत देवी देवता की सुंदर झांकियां एवं बैंड-बाजे शामिल रहे। शहर में जगह-जगह शोभायात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष संदीप संगल, सचिव अमित बंसल, कोषाध्यक्ष राजीव जटराणा आदि मौजूद रहे।