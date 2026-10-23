Shamli News: जिले में 55728 अभ्यर्थी देंगे पीईटी, 22 परीक्षा केंद्र बनाएं

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जिला विद्यालय निरीक्षक ऐश्वर्य जायसवाल ने बताया कि परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा प्रत्येक दिन से पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में शाम तीन बजे से पांच बजे तक होगी। जिला मुख्यालय के अलावा थानाभवन, कांधला, कैराना और झिंझाना में राजकीय, एडेड और सीबीएसई स्कूलों में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में कड़ी चौकसी के बीच परीक्षा संपन्न होगी।परीक्षा केंद्र का नाम अभ्यर्थियों की संख्याहिंदू कन्या इंटर कॉलेज शामली 334आरएसएस इंटर कॉलेज झिंझाना 528बीएसएम पब्लिक स्कूल शामली 480लांसर्स पब्लिक स्कूल सिक्का 384राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कांधला 360लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज थानाभवन 490राजकीय कन्या इंटर कॉलेज थानाभवन 528किसान इंटर कॉलेज थानाभवन 490बिग्रेडियर होशियार सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज शामली 240वीवी इंटर काॅलेज शामली 360राष्ट्रीय किसान इंटर काॅलेज शामली 384श्री चंदनलाल नेशनल इंटर कॉलेज कांधला 600पब्लिक इंटर कॉलेज कैराना 384सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल शामली 624आरके पीजी कॉलेज शामली 384मेपल्स एकेडमी शामली 936राजकीय महिला पीजी कॉॅलेज कांधला 192मदरलैंड पब्लिक स्कूल शामली 480द गोल्ड पब्लिक स्कूल कांधला 420स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल शामली 600महाराजा सूरजमल पब्लिक स्कूल बनत 360राॅक गोल्ड एकेडमी शामली 288