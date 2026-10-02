Shahjahanpur News: बाढ़ की वीडियो बनाने के दौरान यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से मारपीट

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उन्होंने बताया कि वह यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं। 28 सितंबर की दोपहर खन्नौत नदी पास अक्षर धाम काॅलोनी में नाव पर बैठकर बाढ़ का वीडियो बना रहे थे। तभी लोगों ने बेवजह गालियां दीं। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करते हुए कैमरा तोड़ दिया। इस बीच गले में पड़ी सोने की चेन गिर गई। आरोप है कि मारने की नीयत से नदी में धकेल दिया। जिससे वह बाल-बाल बच गए। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। संवाद

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शाहजहांपुर। रामनगर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता ऋषि कालरा ने अक्षर धाम कॉलोनी निवासी दिव्यांश त्रिपाठी और अंकुर दीक्षित के अतिरिक्त चार अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई है।