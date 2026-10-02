Shahjahanpur News: गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने 17 रनों से जीता मैच
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:24 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:24 AM IST
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शाहजहांपुर। कैंट स्थित शाह क्लब के मैदान पर खेले गए क्रिकेट मुकाबले में गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने शाह क्लब को 17 रन से हरा दिया। विजेता टीम के बल्लेबाजों व गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।
पहले बल्लेबाजी करते हुए गुर्जर क्रिकेट अकादमी की टीम ने 10 विकेट खोकर 192 रन बनाए। आर्यन वर्मा ने 40 और सूर्या ने 33 रनों की पारी खेली। कबीर रजा ने 18 रनों का योगदान दिया।
शाह क्लब की ओर से उदित कपूर ने तीन विकेट लिए। काव्य ने दो, जबकि निहाल वर्मा, समर चौहान और आयुष ने एक-एक विकेट हासिल किया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाह क्लब की टीम 10 विकेट खोकर 175 रन ही बना सकी। निहाल वर्मा ने 32 रन बनाए। मयंक कुमार ने 18 और अरनव कुशवाहा ने 26 रन का योगदान दिया। गुर्जर क्रिकेट अकादमी की ओर से अभि सिंह, आतिफ मंसूरी और आर्यन सिंह ने दो-दो विकेट लिए। इस तरह गुर्जर अकादमी ने मुकाबला 17 रनों से अपने नाम कर लिया। कोच अभय सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
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पहले बल्लेबाजी करते हुए गुर्जर क्रिकेट अकादमी की टीम ने 10 विकेट खोकर 192 रन बनाए। आर्यन वर्मा ने 40 और सूर्या ने 33 रनों की पारी खेली। कबीर रजा ने 18 रनों का योगदान दिया।
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शाह क्लब की ओर से उदित कपूर ने तीन विकेट लिए। काव्य ने दो, जबकि निहाल वर्मा, समर चौहान और आयुष ने एक-एक विकेट हासिल किया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाह क्लब की टीम 10 विकेट खोकर 175 रन ही बना सकी। निहाल वर्मा ने 32 रन बनाए। मयंक कुमार ने 18 और अरनव कुशवाहा ने 26 रन का योगदान दिया। गुर्जर क्रिकेट अकादमी की ओर से अभि सिंह, आतिफ मंसूरी और आर्यन सिंह ने दो-दो विकेट लिए। इस तरह गुर्जर अकादमी ने मुकाबला 17 रनों से अपने नाम कर लिया। कोच अभय सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
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