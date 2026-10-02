Shahjahanpur News: गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने 17 रनों से जीता मैच

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पहले बल्लेबाजी करते हुए गुर्जर क्रिकेट अकादमी की टीम ने 10 विकेट खोकर 192 रन बनाए। आर्यन वर्मा ने 40 और सूर्या ने 33 रनों की पारी खेली। कबीर रजा ने 18 रनों का योगदान दिया।शाह क्लब की ओर से उदित कपूर ने तीन विकेट लिए। काव्य ने दो, जबकि निहाल वर्मा, समर चौहान और आयुष ने एक-एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाह क्लब की टीम 10 विकेट खोकर 175 रन ही बना सकी। निहाल वर्मा ने 32 रन बनाए। मयंक कुमार ने 18 और अरनव कुशवाहा ने 26 रन का योगदान दिया। गुर्जर क्रिकेट अकादमी की ओर से अभि सिंह, आतिफ मंसूरी और आर्यन सिंह ने दो-दो विकेट लिए। इस तरह गुर्जर अकादमी ने मुकाबला 17 रनों से अपने नाम कर लिया। कोच अभय सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।