Shahjahanpur News: खो-खो में स्वामी धर्मानंद इंटर कॉलेज का दबदबा

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प्रतियोगिता का शुभारंभ इंचार्ज प्रधानाचार्य महेंद्र प्रताप सिंह और क्रीड़ा सचिव कैप्टन रामकुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंडर-19 वर्ग में स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज की टीम विजेता और पुवायां इंटर कॉलेज की टीम उपविजेता रही।अंडर-17 वर्ग में स्वामी धर्मानंद इंटर कॉलेज विजेता, जबकि जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बंडा की टीम उपविजेता रही।अंडर-14 वर्ग में संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की टीम विजेता और जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवकली की टीम उपविजेता रही।निर्णायक की भूमिका में आचार्य योगेंद्र सिंह, वेद प्रकाश, राम प्रसाद, ज्ञानी वर्मा, रत्नेश, सत्यपाल सिंह, सचिन प्रेमी, नितिन कुरील, रवि उल्ला, गुरमीत सिंह और आदेश कुमार गुप्ता शामिल रहे।