Shahjahanpur News: इको वैन की टक्कर के बाद 15 मीटर तक घिसटा युवक, मौत

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हादसा सुबह करीब छह बजे हुआ। पैदल जा रहे युवक को जलालाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार इको वैन से टक्कर लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मृतक के बैग से धान काटने वाली दरांती मिली है। आशंका है कि वह मजदूरी करने जा रहा था। उसके पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला।पुलिस ने आसपास के सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली है। हादसे में शामिल इको वैन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि इको वैन की फुटेज मिल गई है। चालक की तलाश की जा रही है। युवक की शिनाख्त कराने का भी प्रयास किया जा रहा है।