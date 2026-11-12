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Shahjahanpur News: बेटी को लेकर प्रेमी के साथ थाने पहुंची महिला

Thu, 12 Nov 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:22 AM IST
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Woman arrives at police station with her daughter and her lover
तिलहर। पति से अनबन के चलते एक महिला बुधवार को अपनी पांच वर्षीय बेटी को लेकर प्रेमी के साथ थाने पहुंच गई। उसने पति के साथ रहने से इन्कार करते हुए प्रेमी के साथ जीवन बिताने की बात कही। महिला अपने एक सात वर्षीय बेटे को ससुराल में छोड़ आई थी।
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महिला और तिलहर निवासी युवक के बीच आठ साल पहले प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। शादी के बाद दोनों का संपर्क टूट गया, लेकिन दो साल पहले इंस्टाग्राम के जरिये फिर बातचीत शुरू हो गई। बुधवार को महिला ने पति पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया।
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पुलिस ने दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर बातचीत की। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि महिला पति के साथ रहने से इन्कार कर रही है। परिजनों के समझाने पर महिला उनके साथ चली गई है। प्रेमी से पूछताछ की जा रही है। संवाद
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