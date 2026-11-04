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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Youth Congress protest; police stop district president

Shahjahanpur News: युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, जिलाध्यक्ष को पुलिस ने रोका

Wed, 04 Nov 2026 01:46 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:46 AM IST
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Youth Congress protest; police stop district president
शाहजहांपुर में अजीजगंज चौकी में तहसीलदार को ज्ञापन देते युवा कांग्रेस के पदा​धिकारी। स्रोत: संग
शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, फीस वृद्धि और शैक्षणिक व्यवस्था में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को पुलिस ने रोक लिया। बाद में अजीजगंज चौकी में अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त किया।
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युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी ने बताया कि पुलिस सोमवार से ही उनके आवास के बाहर निगरानी कर रही थी। मंगलवार सुबह वह कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल को ज्ञापन देने निकले तो पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी।
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इसके बाद चौकी प्रभारी सुशांत सिंह रावत मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ता आगे बढ़े तो पुलिस ने रास्ता रोककर सभी को चौकी अजीजगंज पहुंचा दिया। वहां तहसीलदार न्यायिक राघवेश मणि त्रिपाठी और कोतवाली प्रभारी प्रदीप कुमार राय ने कार्यकर्ताओं से वार्ता कर ज्ञापन लिया। जिला उपाध्यक्ष शोभित मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी अनुभव, शिवओम मिश्रा, हिमांशु मुद्गल, अंकुर दीक्षित, रजनीश वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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