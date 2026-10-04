Shahjahanpur News: स्टेडियम से लौट रहे युवक संग मारपीट

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उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर की रात करीब सवा नौ बजे बेटा हथौड़ा स्टेडियम में ट्रेनिंग कर अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहा था। इस दौरान रेलवे क्राॅसिंग के पास विनय प्रजापति ने साथियों संग बेटे व उसके दोस्तों को रोककर गालियां दीं। विरोध करने पर बेटे को स्कूटी से नीचे गिरा दिया और लाठी-डंडों से पीटा। तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। बेटे के सिर पर तमंचे की बाट मार दी। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

शाहजहांपुर। रोजा थाने में सिटी पार्क निवासी प्रियंका वर्मा ने विनय प्रजापति समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।