फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Youth assaulted while returning from stadium

Shahjahanpur News: स्टेडियम से लौट रहे युवक संग मारपीट

Sun, 04 Oct 2026 12:44 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Youth assaulted while returning from stadium
शाहजहांपुर। रोजा थाने में सिटी पार्क निवासी प्रियंका वर्मा ने विनय प्रजापति समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर की रात करीब सवा नौ बजे बेटा हथौड़ा स्टेडियम में ट्रेनिंग कर अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहा था। इस दौरान रेलवे क्राॅसिंग के पास विनय प्रजापति ने साथियों संग बेटे व उसके दोस्तों को रोककर गालियां दीं। विरोध करने पर बेटे को स्कूटी से नीचे गिरा दिया और लाठी-डंडों से पीटा। तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। बेटे के सिर पर तमंचे की बाट मार दी। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed