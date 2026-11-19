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शाहजहांपुर। साउथ सिटी एक्सटेंशन में कथाव्यास श्री शरण ने भगवान श्रीकृष्ण एवं श्रीराधा रानी की महारास लीला का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से गोपियों को आकर्षित कर महारास की रचना की। इस लीला के माध्यम से भगवान ने संदेश दिया कि सच्चे प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। पूर्ण समर्पण और भक्ति से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कथा के दौरान मनीष गुप्ता, ईशान अरोड़ा, गुरप्रीत, मनोज अग्रवाल, सुदीप शुक्ला, विनीत पांडेय, विक्रम प्रताप, पवन शर्मा, रीमा, वीना, शिवानी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। संवाद