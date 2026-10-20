फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Young woman jumps from Garra River bridge; rescued by divers

Shahjahanpur News: गर्रा नदी के पुल से नीचे कूदी युवती, गोताखोरों ने बचाया

Tue, 20 Oct 2026 01:18 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Young woman jumps from Garra River bridge; rescued by divers
शाहजहांपुर। गर्रा पुल से सोमवार की देर शाम करीब छह बजे एक युवती नदी में कूद गई। सूचना पर पहुंची चौक कोतवाली पुलिस ने उसे गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाया। पूछताछ में वह कुछ बता नहीं पा रही थी। महिला उप निरीक्षक पारुल ने जैसे-तैसे उसके परिजनों का पता लगाकर सुपुर्दगी में दे दिया ।
विज्ञापन


सोमवार की शाम करीब छह बजे एक युवती गर्रा पुल से नदी में कूद गई। राहगीरों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाल लिया। पूछताछ में वह कुछ बता नहीं पा रही थी। महिला उपनिरीक्षक पारुल ने सीसी कैमरों की फुटेज के जरिये उसके आने वाले रास्ते पर जाकर पूछताछ की। पता चला कि वह आरसी मिशन क्षेत्र के पुत्तूलाल चौराहे की रहने वाली रहने वाली है। उसके एक भाई की सोमवार को मौत हो गई थी। इसी वजह से परेशान होकर वह नदी में कूद गई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि महिला दरोगा ने उसके दूसरे भाई को बुलाकर परिवार वालों की सुपुर्दगी में दे दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed