Shahjahanpur News: गर्रा नदी के पुल से नीचे कूदी युवती, गोताखोरों ने बचाया

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सोमवार की शाम करीब छह बजे एक युवती गर्रा पुल से नदी में कूद गई। राहगीरों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाल लिया। पूछताछ में वह कुछ बता नहीं पा रही थी। महिला उपनिरीक्षक पारुल ने सीसी कैमरों की फुटेज के जरिये उसके आने वाले रास्ते पर जाकर पूछताछ की। पता चला कि वह आरसी मिशन क्षेत्र के पुत्तूलाल चौराहे की रहने वाली रहने वाली है। उसके एक भाई की सोमवार को मौत हो गई थी। इसी वजह से परेशान होकर वह नदी में कूद गई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि महिला दरोगा ने उसके दूसरे भाई को बुलाकर परिवार वालों की सुपुर्दगी में दे दिया। संवाद

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शाहजहांपुर। गर्रा पुल से सोमवार की देर शाम करीब छह बजे एक युवती नदी में कूद गई। सूचना पर पहुंची चौक कोतवाली पुलिस ने उसे गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाया। पूछताछ में वह कुछ बता नहीं पा रही थी। महिला उप निरीक्षक पारुल ने जैसे-तैसे उसके परिजनों का पता लगाकर सुपुर्दगी में दे दिया ।