Shahjahanpur News: दुकान पर बैठे वकील से मारपीट का आरोप, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

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अधिवक्ता शिवम राजपूत ने एसपी सौरभ दीक्षित को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनकी मां रेखा राजपूत की मोहल्ले में किराने और गिफ्ट सेंटर की दुकान है। रविवार को आसपास के कुछ युवकों में विवाद हो रहा था। सूचना पर फत्तेपुर चौकी प्रभारी प्रवीन कुमार सिपाही के साथ पहुंचे और युवकों को वहां से हटा दिया।आरोप है कि इसके बाद चौकी प्रभारी दुकान पर पहुंचे और अभद्रता की। कुछ देर बाद दुकान पर दो-तीन ग्राहक खड़े थे। चौकी प्रभारी फिर पहुंचे और शिवम को थप्पड़ मार दिया और गिरेबान पकड़कर दुकान से बाहर घसीट लाए। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि मामले में उपनिरीक्षक को लाइन भेज दिया गया है। संवाद