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Shahjahanpur News: सिल्हुआ में किसान नेता की कार पर झपटा बाघ, कुंभिया में बाइक सवारों को दौड़ाया

Tue, 20 Oct 2026 01:31 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:31 AM IST
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A tiger lunged at a farmer leader's car in Silhua and chased after people on a motorcycle in Kumbhiya.
खुटार (शाहजहांपुर)। गांव सिल्हुआ के पास बाघ ने किसान नेता रामशंकर मिश्रा की कार पर झपट्टा मारा तो तीन किमी दूर गांव कुंभिया माफी के पास बाइक सवारों को दौड़ा लिया। लखीमपुर की महेशपुर रेंज के वनकर्मियों ने कुंभिया के पास मौजूद बाघ को जंगल में खदेड़ दिया।
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रामशंकर मिश्रा ने बताया कि रविवार रात आठ बजे वह अपने अधिवक्ता भाई रविशंकर मिश्रा के साथ कार से घर जा रहे थे। गांव के पास रोड पर बाघ दिखा। कार रोके जाने पर बाघ ने कार पर झपट्टा मार दिया। रामशंकर कार को गांव की भगा ले गए और गांव के लोगों को बाघ होने की जानकारी दी। रात 11 बजे गांव के अनिल दीक्षित को भी बाघ दिखा। रामशंकर मिश्रा ने बताया कि गांव के पास कई दिन से बाघ देखा जा रहा है। सूचना के बाद भी वनकर्मी मौके पर नहीं आते हैं।
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उधर, गांव कुंभिया माफी में सोमवार दोपहर खेत से घर लौट रहे प्रधान के पुत्र रामू राज और उनके साथ नवीन ने शाहजहांपुर और लखीमपुर के बार्डर पर बाघ को रास्ते में खड़ा देखकर शोर मचाया तो बाघ उनकी ओर झपट पड़ा। दोनों ने भागकर जान बचाई। बाद में बाघ चंद्रिका प्रसाद के गन्ने के खेत में चला गया। सूचना पर खीरी की महेशपुर रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचे और ड्रोन कैमरे की मदद से बाघ की लोकेशन पता कर शोर शराबा कर बाघ को जंगल की ओर खदेड़ दिया। रेंजर दिनेश बडोला ने बताया कि सिल्हुआ में बाघ होने की सूचना पर जांच कराई जाएगी।
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