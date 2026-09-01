Shahjahanpur News: गरज के साथ बारिश होने का यलो अलर्ट जारी

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। संवाद

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शाहजहांपुर। दिन में धूप निकलने से बढ़ी उमस से लोगों को बेहाल कर दिया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक, वायुदाब दो मिलीबार बढ़ा हुआ है। बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इसमें गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।