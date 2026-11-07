शाहजहांपुर में हादसा: कार से टकराई इको वैन, लखीमपुर खीरी के 12 श्रमिक घायल; दिवाली पर घर लौट रहे थे सभी

शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र में शनिवार सुबह हुए सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी जिले के 12 श्रमिक घायल हो गए। हरियाणा से दिवाली पर घर लौट रहे श्रमिकों की इको वैन बोलेरो कार से टकरा गई। हादसे में चार गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

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यह हादसा शनिवार सुबह सात बजे खुटार मैलानी हाईवे पर गांव सलनहा ओवरब्रिज के पास हुआ। इको वैन सामने से आ रही बोलेरो कार से टकरा गई, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। घायल श्रमिक लखीमपुर खीरी के थाना भीरा के गांव बुझवा, सुजानपुर टांडा और चक निवासी हैं। वे एक महीने पहले मजदूरी करने हरियाणा गए थे और दिवाली पर किराए की वैन से घर लौट रहे थे।श्रमिकों ने बताया कि वे शुक्रवार शाम को हरियाणा से चले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।