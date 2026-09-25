Shahjahanpur News: घर की सफाई के दौरान सर्पदंश से महिला की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:53 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:53 PM IST
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खुदागंज। क्षेत्र के भर्री बसंतपुर गांव निवासी सुनीता देवी (51) की सर्पदंश से मौत हो गई।
परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार की दोपहर सुनीता देवी घर में सफाई कर रहीं थीं। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। उनकी चीख सुनकर परिवार के लोग दौड़ पड़े। अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घर आए सुनीता देवी के शव को देख उनके परिजन बिलख पड़े। ग्रामीणों ने सभी को संभाला। पुलिस को सूचना दी गई। उप-निरीक्षक घनश्याम बहादुर पुलिस टीम के साथ मौके पर गए। सीओ तिलहर बिदुष सक्सेना ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। संवाद
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परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार की दोपहर सुनीता देवी घर में सफाई कर रहीं थीं। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। उनकी चीख सुनकर परिवार के लोग दौड़ पड़े। अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घर आए सुनीता देवी के शव को देख उनके परिजन बिलख पड़े। ग्रामीणों ने सभी को संभाला। पुलिस को सूचना दी गई। उप-निरीक्षक घनश्याम बहादुर पुलिस टीम के साथ मौके पर गए। सीओ तिलहर बिदुष सक्सेना ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। संवाद