Shahjahanpur News: बस की टक्कर लगने से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 13 घायल

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फतेहगंज पश्चिमी निवासी पूजा की भतीजी के जन्मदिन था। जिसमें लोहारी गांव से परिवार के लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे। रात करीब दस बजे हाईवे पर फॉर्म नंबर तीन के सामने ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से बस में टक्कर लग गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। हाईवे पर यातायात रुक गया।पूजा, उनके परिवार के छह वर्षीय नीरज, थाना बिशारतगंज के गांव लोहरी निवासी आठ वर्षीय जीतू, 35 वर्षीय तुलसी, आठ साल का प्रिंस, 40 वर्षीय सोमवती, 30 वर्षीय उर्मिला देवी, 25 वर्षीय केशवती, चार वर्षीय तरुण, 50 वर्षीय सुशीला घायल हो गए। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस ने पहुंचकर घायलों को सीएचसी पर भेजा है।