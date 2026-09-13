Shahjahanpur News: नसबंदी होने के बाद भी गर्भवती हो गई महिला

विज्ञापन



सिंधौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि 10 सितंबर 2025 को उसने पुवायां के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराकर बच्चे को जन्म दिया था। इसी दौरान उन्होंने उसी अस्पताल में नसबंदी भी करा ली थी। अब उन्हें गर्भवती होने का शक हुआ तो उसी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया तो तीन माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। महिला ने पुलिस से मामले की जांच कराकर कार्रवाई की गुहार की है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम से मामले की जांच कराई जाएगी। संवाद

पुवायां। नसबंदी के बाद भी महिला के गर्भवती होने के मामले में पुलिस को तहरीर देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।