Shahjahanpur News: मौसम रहेगा शुष्क, तापमान में वृद्धि के आसार
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:57 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:57 AM IST
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शाहजहांपुर। हल्की धूप के असर से उमस और तापमान में वृद्धि हुई। वायुदाब बढ़ने और पछुआ हवा के असर से मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। संवाद
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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। संवाद
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