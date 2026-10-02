Shahjahanpur News: मौसम रहेगा शुष्क, तापमान में वृद्धि के आसार

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। संवाद

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शाहजहांपुर। हल्की धूप के असर से उमस और तापमान में वृद्धि हुई। वायुदाब बढ़ने और पछुआ हवा के असर से मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।