Shahjahanpur News: रेलवे के अंडरपास में भरा पानी, पांच किमी का पड़ रहा फेर

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अंडरपास में पानी अधिक होने के कारण बाइक निकालने की कोशिश करने पर वाहन बीच रास्ते में बंद हो जाते हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूली छात्र-छात्राओं को होती है। बृहस्पतिवार को उदरिया की साप्ताहिक बाजार में जाने वाले दुकानदारों और ग्रामीणों को भी पांच किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ा।उदरिया अंडरपास नंबर 54 और बचूली अंडरपास नंबर 87 में भी पानी भरा होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला पंचायत सदस्य कृष्ण पाल कन्नौजिया ने बताया कि समस्या को देखते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों से जल निकासी कराने की मांग की थी। रेलवे की ओर से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं, लेकिन दिन में जितना पानी निकाला जाता है, रात में दोबारा उतना ही पानी भर जाता है।खंड विकास अधिकारी पुनीत कुमार पाठक ने बताया कि ग्रामीणों और राहगीरों की समस्या को देखते हुए रेलवे अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराकर समस्या के स्थायी निराकरण का प्रयास किया जाएगा।