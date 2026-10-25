Shahjahanpur News: मतदाता पंजीकरण शिविरों पर सन्नाटा, बीएलओ करते रहे आवेदकों का इंतजार

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डॉ. सुदामा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज के बूथ पर इक्का-दुक्का लोग ही नए वोट बनवाने पहुंचे। जीआईसी मतदेय स्थल पर भी लोग नहीं पहुंचे। यहां सपा कार्यकर्ता मतदाता सूची की जांच करते नजर आए। इस्लामिया इंटर कॉलेज समेत शहर के अधिकांश मतदेय स्थलों पर भी यही स्थिति रही।डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय रोटी गोदाम में बने बूथ का निरीक्षण किया। विद्यालय का जर्जर भवन देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। बीएसए से फोन पर भवन की स्थिति की जानकारी ली और अब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी न होने पर नाराजगी जताई।विद्यालय प्रभारी के जींस और टी-शर्ट में आने पर भी डीएम ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज और आर्य महिला पीजी कॉलेज के बूथों का निरीक्षण किया। बीएलओ से फार्म-6 प्राप्त करने की जानकारी ली और लोगों से सूची में नाम जुड़वाने की अपील की। इस दौरान एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र और सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।पुवायां में आवेदन जमा, फिर भी सूची में नहीं आया नामपुवायां। पुवायां इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 412 से 416 पर दोपहर डेढ़ बजे बीएलओ मौजूद मिले। उन्होंने बताया कि छूटे लोगों और नए आवेदकों के आवेदन लिए जा रहे हैं। बूथ पर मिले मोहल्ला कसभरा तकिया निवासी रामबहोरे ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे सुखबीर, पुत्रवधू लक्ष्मी और दूसरे बेटे संगीत का वोट बनवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं आया। अब बीएलओ ने दोबारा कागजात जमा करने के लिए कहा है।प्राथमिक पाठशाला पुवायां के बूथ संख्या 409 पर बीएलओ कमला यादव ने बताया कि अब तक 22 आवेदन मिले हैं। इनमें चार छूटे नाम, 16 नए मतदाता और दो संशोधन के आवेदन शामिल हैं। संवादसपा नेता ने कई बूथ बंद मिलने की एसडीएम से की शिकायतपुवायां। सपा नेता राजवीर सिंह बाठ को का दावा है कि उन्हें कई केंद्रों पर बीएलओ नदारद मिले। उन्होंने बंद पड़े केंद्रों की फोटो सहित मामले की शिकायत एसडीएम से की है।राजवीर सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर बाद तीन बजे खुटार के गांव दिलीपपुर पहुंचे। जहां कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद 03.15 पर प्राथमिक विद्यालय कैमहारिया, 03.20 पर जूनियर हाईस्कूल कैमहारिया पर ताला पड़ा मिला। 03.40 पर नवाजपुर केंद्र पर ताला पड़ा था। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी कि बीएलओ किन कारणों से केंद्र पर मौजूद नहीं थे। संवाद