फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Newborn found on a pile of cow-dung cakes; passes away a few hours later

Shahjahanpur News: उपलों के ढेर पर मिली नवजात, कुछ घंटे बाद दम तोड़ा

Sun, 25 Oct 2026 02:08 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Newborn found on a pile of cow-dung cakes; passes away a few hours later
शाहजहांपुर। मदनापुर कस्बे में शनिवार सुबह मथाना रोड पर उपलों के ढेर पर लावारिस हालत में नवजात बच्ची मिली। ग्रामीणों ने उसे कपड़े में लपेटकर सुरक्षित किया और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजकर बच्ची को वहां छोड़ने वाले की तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन

शनिवार सुबह करीब पांच बजे मथाना रोड पर बाइक सवार दो लोगों के नवजात बच्ची को उपलों के ढेर पर छोड़कर जाने की बात सामने आई है। खेत की ओर जा रहे और टहलने निकले ग्रामीणों ने उसे देखा। इसी दौरान गांव की मान देवी घर से बाहर कूड़ा डालने निकलीं तो उन्हें बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी।
विज्ञापन

पास जाकर देखा तो उपलों के ढेर पर नवजात पड़ी थी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। बच्ची को कपड़े में लपेटकर साफ किया गया और अस्पताल ले जाया गया। मान देवी ने बच्ची को पालने की इच्छा जताई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ गई और दोपहर बाद मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि नवजात की मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस टीमें बच्ची को वहां छोड़ने वालों की पहचान के लिए जांच कर रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed