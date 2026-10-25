Shahjahanpur News: उपलों के ढेर पर मिली नवजात, कुछ घंटे बाद दम तोड़ा

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शनिवार सुबह करीब पांच बजे मथाना रोड पर बाइक सवार दो लोगों के नवजात बच्ची को उपलों के ढेर पर छोड़कर जाने की बात सामने आई है। खेत की ओर जा रहे और टहलने निकले ग्रामीणों ने उसे देखा। इसी दौरान गांव की मान देवी घर से बाहर कूड़ा डालने निकलीं तो उन्हें बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी।पास जाकर देखा तो उपलों के ढेर पर नवजात पड़ी थी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। बच्ची को कपड़े में लपेटकर साफ किया गया और अस्पताल ले जाया गया। मान देवी ने बच्ची को पालने की इच्छा जताई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ गई और दोपहर बाद मौत हो गई।सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि नवजात की मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस टीमें बच्ची को वहां छोड़ने वालों की पहचान के लिए जांच कर रही हैं।