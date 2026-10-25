Shahjahanpur News: नौ विद्युत उपकेंद्रों से कल एक घंटे बाधित रहेगी बिजली

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अधिशासी अभियंता अशोक कुमार प्रभाकर ने बताया कि अनुरक्षण कार्य के चलते 33 केवीए अटसलिया, बहादुरगंज, रोजा, हथौड़ा, निगोही रोड, सिंधौली, बंकाघाट, उपेंद्र सोलर और एमईएस की बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। पूर्व में कार्य रविवार को होना था, लेकिन पीईटी के चलते तिथि में बदलाव किया है। संवाद

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शाहजहांपुर। 220 केवीए उपकेंद्र से सोमवार को सुबह आठ से नौ बजे तक 33 केवीए मेन बेस की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इसके चलते नौ विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में एक घंटे तक बिजली आपूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित रह सकती है।