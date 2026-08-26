शाहजहांपुर: शराब पीने के बाद ग्रामीण की मौत, पत्नी ने लगाया जहर देकर हत्या का आरोप

शाहजहांपुर के थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र के गांव मढ़ई निवासी राम सिंह (52 वर्ष) की मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राम सिंह के शराब पीने के बाद अचानक बेहोश होने पर परिजन उन्हें सीएचसी तिलहर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी नन्ही ने जमीन विवाद की रंजिश में शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पति को पिलाए जाने का आरोप लगाया है।

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नन्ही के मुताबिक, राम सिंह का अपने मामा से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 15 दिन पहले राम सिंह जमीन की देखरेख के लिए जैतीपुर थाना क्षेत्र के गांव बंथरी स्थित अपने मामा के घर गए थे। मंगलवार रात वह वहां से मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर में अपने साढ़ू के घर पहुंचे। नन्ही का कहना है कि इससे पहले राम सिंह ने मामा के घर शराब पी थी। विज्ञापन



साढ़ू के घर पहुंचने के कुछ देर बाद राम सिंह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। इसकी जानकारी मिलने पर नन्ही अपनी बहन के घर पहुंचीं। परिजनों की मदद से राम सिंह को बेहोशी की हालत में सीएचसी तिलहर ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार राम सिंह को अस्पताल मृत अवस्था में लाया गया था। नन्ही के मुताबिक, राम सिंह का अपने मामा से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 15 दिन पहले राम सिंह जमीन की देखरेख के लिए जैतीपुर थाना क्षेत्र के गांव बंथरी स्थित अपने मामा के घर गए थे। मंगलवार रात वह वहां से मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर में अपने साढ़ू के घर पहुंचे। नन्ही का कहना है कि इससे पहले राम सिंह ने मामा के घर शराब पी थी।साढ़ू के घर पहुंचने के कुछ देर बाद राम सिंह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। इसकी जानकारी मिलने पर नन्ही अपनी बहन के घर पहुंचीं। परिजनों की मदद से राम सिंह को बेहोशी की हालत में सीएचसी तिलहर ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार राम सिंह को अस्पताल मृत अवस्था में लाया गया था।

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