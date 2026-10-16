Shahjahanpur News: हिस्ट्रीशीटर और पुलिस टीम के बीच झड़प के वीडियो वायरल

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बुधवार की रात करीब सात बजे पुलिस को रौसर कोठी बंगला नंबर आठ के पास स्थित एक किराने की दुकान पर मादक पदार्थ बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी। इस पर दो सिपाही मौके पर आ गए और मादक पदार्थ की पुड़िया खरीदने वालों से पूछताछ करने लगे। इतने में हिस्ट्रीशीटर संतोष सिंह वहां आ गया और वीडियो बनाने लगा। पुलिस ने जांच में हस्तक्षेप से मना किया तो झड़प हो गई।सूचना पर एसआई संत कुमार राठी पुलिस बल के साथ मौके पर आ गए। उन्होंने अकेले ही संतोष सिंह को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की तो वह भिड़ गया। काफी देर जद्दोजहद के बाद संतोष एक अन्य गाड़ी में बैठकर थाने चलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन रास्ते में चकमा देकर गाड़ी से निकल गया। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर की तलाश में दबिश दी जा रही हैं। संवाद