फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Prayed for happiness and prosperity by worshipping Skandamata

Shahjahanpur News: स्कंदमाता की पूजा-अर्चना कर मांगी सुख-समृद्धि

Fri, 16 Oct 2026 02:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Prayed for happiness and prosperity by worshipping Skandamata
बिसरात रोड स्थित काली मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। संवाद
शाहजहांपुर। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन बृहस्पतिवार को देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंदमाता की श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में माता के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। घरों में भी श्रद्धालुओं ने कलश और मां भगवती की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की।
विज्ञापन


नगर के बाबा विश्वनाथ मंदिर, मां कालीबाड़ी मंदिर समेत विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता को कमल का फूल, फल और प्रसाद अर्पित किया। महिलाओं और युवतियों ने भजन-कीर्तन व देवी के छंद गाकर मातारानी का गुणगान किया। मंदिरों में आरती के दौरान घंटा-घड़ियाल और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि के लिए माता से प्रार्थना की।
विज्ञापन

नवरात्र के चलते कई स्थानों पर माता के मंडप और दरबार सजाए गए हैं। शाम को मंदिरों में आरती के समय बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed