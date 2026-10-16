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Shahjahanpur News: पुवायां में शुरू हुआ भाकियू के तीसरे संगठन का धरना

Fri, 16 Oct 2026 02:34 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:34 AM IST
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Protest by the third faction of the BKU begins in Powayan
पुवायां में भाकियू चढूनी गुट के धरना स्थल पर खड़े नायब तहसीलदार अमित कुमार। संवाद
पुवायां। ज्ञापन देने के बाद भी समस्याओं के निस्तारण पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण पुवायां में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी गुट की ओर से भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। मंडी के किसान भवन में भाकिमयू का धरना बृहस्पतिवार को 36वें दिन और डाक बंगला परिसर में चढूनी गुट का धरना नौवें दिन भी जारी रहा।
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भाकियू राष्ट्रवादी गुट के कार्यकर्ताओं और किसानों ने बताया कि समस्याओं का निराकरण कराने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। नायब तहसीलदार अमित कुमार किसानों से वार्ता करने पहुंचे। वार्ता के दौरान किसानों ने कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।
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--नायब तहसीलदार से वार्ता करने नहीं आए नाराज भाकियू पदाधिकारी
पुवायां। भाकियू चढूनी गुट की ओर से डाक बंगला परिसर में धरना किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को नौवें दिन नायब तहसीलदार अमित कुमार पुलिस के साथ धरनास्थल पर वार्ता करने के लिए पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार के वार्ता के लिए आने की जानकारी जिलाध्यक्ष भारत सिंह और तहसील अध्यक्ष संजय मिश्रा को दी, लेकिन दोनों पदाधिकारी नायब तहसीलदार से वार्ता करने नहीं पहुंचे। दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि तहसील के अधिकारी समस्याओं का समाधान नहीं कराकर सिर्फ आश्वासन से काम चलाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वार्ता के लिए नहीं आए। काफी देर इंतजार करने के बाद नायब तहसीलदार लौट गए।
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